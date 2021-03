Grey's Anatomy saison 17 : Ellen Pompeo réagit à la mort de (SPOILER)

"Notre amitié durera toujours"

Une belle déclaration d'amitié à laquelle Giacomo Gianniotti a répondu, lui aussi sur Instagram. "Même si notre amitié durera toujours, ce chemin avec toi a été incroyable et partager l'écran avec toi va profondément me manquer. Plonger dans ces scènes, se battre pour la vérité, voir à quel point ton personnage et la série t'importent après tant d'années. Ça a été un honneur. DeLuca et Meredith ne se verront plus mais Giacomo et Ellen auront encore plus de temps pour des pâtes et du vin (...) Merci d'avoir rendu cette expérience tellement mémorable" a posté l'acteur. Si vous êtes un peu déprimés, sachez que l'on a appris une bonne nouvelle : Sarah Drew alias April Kepner va reprendre son rôle dans la série le temps d'un épisode. On a hâte !