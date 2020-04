Grey's Anatomy saison 16 : l'épisode sur la cigarette électronique a failli être interdit sur TF1

La cigarette électronique vs Grey's Anatomy

Les scénaristes de Grey's Anatomy viennent de se faire de nouveaux ennemis en France. Non, rien à voir avec leur envie de tuer un nouveau personnage principal, comme le révèle Le Parisien, c'est une autre intrigue qui se retrouve dans le viseur des fabricants de cigarettes électroniques.

Dans l'épisode 11 de la saison 16 de la série, qui sera diffusé ce mercredi 15 avril sur TF1, les collègues de Meredith vont en effet découvrir un jeune patient, à la fois sportif et vapoteur, avec des poumons aussi fatigués et usés qu'un fumeur de 60 ans. De fait, les médecins vont passer tout l'épisode à mettre en cause ces fameuses nouvelles cigarettes, pourtant réputées pour être moins nocives.

La série accusée de "fake news"

Une intrigue qui aurait été inspirée par le scandale sanitaire de l'an passé aux USA où de nombreux vapoteurs ont, comme le rappelle le journal, "développé des pathologies respiratoires, conduisant plusieurs d'entre eux à la mort", mais qui ne convainc pas du tout la fédération de la Fivape (Fédération interprofessionnelle de la vape) qui rassemble 900 professionnels de la cigarette électronique.

Selon Jean Moiroud, président du collectif, cet épisode est au contraire "une aberration scénaristique" et serait porté par des "situations et propos (...) de quasi-propagande." De son côté, le communiqué de la Fivape va même plus loin en critiquant un mélange de "Fake News, complotisme et dévaluation de la parole scientifique et médicale".

Un épisode interdit ?

Une réaction exagérée ? Pas vraiment à les écouter. Là où la vape est considérée "comme un outil thérapeutique, destiné à sortir les personnes majeures de leur addiction au tabac" - la Fivape est reconnue par le Gouvernement comme un acteur de santé publique essentiel, Jean Moiroud a précisé en quoi Grey's Anatomy faisait preuve ici de désinformation.

Le fabricant de e-liquides l'a rappelé, les fameux problèmes décelés aux Etats-Unis n'étaient pas réellement liés à la cigarette électronique mais à son détournement par ses utilisateurs : "Ces personnes avaient consommé des liquides contenant des stupéfiants vendus au marché noir et non-compatibles avec l'inhalation".

Aussi, afin de "protéger les consommateurs d'un scénario qui relaie sciemment de fausses informations", la Fivape a tout simplement saisi le CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel) "contre la diffusion par TF1" de cet épisode. Un appel qui n'a pas été entendu - Grey's Anatomy sera bien diffusée comme prévu, mais qui pourrait motiver la chaîne à présenter un avertissement juste avant la diffusion.