Grey's Anatomy saison 16 : Ellen Pompeo réagit au départ de Justin Chambers (Alex Karev)

Triste nouvelle pour les fans de Grey's Anatomy : Justin Chambers, qui interprète Alex Karev dans la série, a annoncé son départ au cours de la saison 16. Présent depuis le début de la série, l'acteur a expliqué vouloir se consacrer à d'autres projets : "Il n'y a pas de bon moment pour dire au revoir à une série et à un personnage qui définissent tant de ma vie pendant ces 15 dernières années. Depuis un moment, j'ai l'espoir de diversifier mes rôles et mes choix de carrière. Et, alors que je vais avoir 50 ans et suis béni par ma femme remarquable et nos merveilleux cinq enfants, c'est à présent le moment. Je souhaite remercier la famille de ABC, Shonda Rhimes, mes partenaires présents depuis le début de la série Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens ains que le reste de l'équipe et des acteurs, présents et partis, et bien sûr les fans pour cette aventure incroyable".

Ellen Pompeo a le coeur brisé suite au départ de Justin Chambers

Une nouvelle qui a choqué les fans, d'autant que le dernier épisode de l'acteur a déjà été tourné ET diffusé, mais aussi ses collègues. Parmi eux, Ellen Pompeo, qui interprète Meredith Grey, le personnage principal, qui avoue avoir le coeur brisé. Partageant un article de Vanity Fair intitulé "Grey's Anatomy s'apprête à vivre l'une de ses plus grandes pertes", elle ajoute "Jamais des mots plus vrais n'ont été prononcés". On imagine que l'acteur va laisser un énorme vide après presque 15 ans de tournage...