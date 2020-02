Grey's Anatomy saison 16 : Beanie Feldstein, la star de Booksmart, débarque dans la série

Heureusement que tout va mieux côté boulot pour les médecins de Grey's Anatomy car côté coeur, c'est un peu la catastrophe. Dans l'épisode 14, deux couples ont rompu, de quoi briser le coeur de certains fans qui attendent aussi toujours de connaître les raisons du départ d'Alex. On ne sait pas si le nouvel épisode va éclaircir cette "disparition" mais il nous permettra de faire la connaissance d'un tout nouveau personnage.

Une nouvelle interne débarque

Pour sa saison 16, Grey's Anatomy a accueilli plusieurs personnages dans des rôles plus ou moins importants. On a par exemple vu l'arrivée de Cormac Hayes (Richard Flood), le remplaçant d'Alex Karev au Grey Sloane ou bien du Dr Riley (Shoshannah Stern), la première médecin sourde de la série. Cette fois, c'est une interne qui va débarquer et Richard (James Pickens Jr) va la prendre sous son aile. Ce nouveau personnage s'appelle Tess Desmond et on ne sait pour l'instant pas pour combien de temps elle sera présente dans la série médicale. Découvrez un extrait de son arrivée :