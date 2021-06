Grey's Anatomy : 12 guest-stars oubliées que vous avez vues dans la série

Des fois, on a du mal à se souvenir de certaines intrigues vues dans Grey's Anatomy et on a même tendance à les confondre avec les (nombreuses) autres séries médicales (si vous pensez tout savoir à ce sujet, notre quiz sur les cas médicaux dans les séries est fait pour vous). Alors forcément, on a aussi parfois du mal à se rappeler que certains acteurs devenus stars aujourd'hui (ou bien déjà stars à l'époque) ont joué dans une série. Après les guest stars oubliés de The Vampire Diaries, place à celles de la série médicale.

Millie Bobby Brown

Vue dans : Stranger Things où elle joue Eleven.

Son rôle dans Grey's Anatomy : Ruby, la fille d'une patiente d'Owen dans l'épisode 15 de la saison 11.