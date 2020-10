Green Lantern : HBO commande une série et tease le projet le plus énorme du studio

Nouvelle série DC pour HBO Max

La domination des super-héros à la télévision n'est pas près de prendre fin. Tandis que le Arrowverse de DC continue de cartonner sur la CW malgré une page qui se tourne progressivement (fin de Arrow, conclusion annoncée de Supergirl) et que Marvel s'apprête à récompenser la fidélité de son public en produisant des séries issues de l'univers du MCU pour Disney+, c'est au tour d'HBO Max de nous faire plaisir.

Alors que la plateforme de streaming d'HBO et Warner accueillera l'an prochain la Snyder Cut de Justice League qui pourrait être découpée en plusieurs épisodes, ses dirigeants ont profité du New York Comic Con de ce week end pour annoncer un autre gros projet : l'univers de Green Lantern aura le droit à sa propre série.

Un projet très ambitieux

Peu d'informations sont actuellement connues, ce projet n'étant qu'à ses débuts, mais on peut déjà s'attendre à une série incroyable. Premièrement, elle ne se contentera pas de mettre en scène un seul héros. Au contraire, à l'image de ce que sont les comics, cette série suivra tout un bastion de super-héros durant leurs missions dans la galaxie, à savoir Alan Scott, Jessica Cruz, Simon Baz ou encore Guy Gardner, mais aussi des héros nouveaux ou secondaires et adorés du public (Sinestro et Kilowog par exemple).

De fait, et c'est le deuxième point très excitant, l'ambition créative sera plus élevée que chez le Arrowverse. Greg Berlanti, producteur historique de toutes les séries DC, l'avait déjà confirmé il y a quelques mois, cette série "ne ressemblera à rien de ce que l'on a déjà vu à la télévision. Elle sera la série DC la plus grande et ambitieuse du studio. On va aller dans l'espace". Et si jamais l'équipe décidait d'utiliser la même technologie que celle du Mandolarian (série de Star Wars) on peut alors effectivement espérer de très belles choses à l'écran.