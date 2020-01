Gina Rodriguez (Jane the Virgin) : son nouveau projet pour Disney+ se dévoile

Disney+ arrivera le 31 mars prochain en France. En plus de The Mandalorian (déjà renouvelée pour une saison 2), High School Musical : The Musical mais aussi le remake de La Belle et le Clochard, la plateforme proposera d'autres contenus originaux pour les grands et les petits. Parmi eux ? Une série centrée sur une jeune femme d'origine cubaine qui va devenir présidente des Etats-Unis.

Diary of a Future President, le nouveau projet de Gina Rodriguez

Le titre de cette série ? Diary of a Future President ! C'est le 17 janvier prochain que Disney+ dévoilera ce nouveau show aux Etats-Unis. Il est centré sur Elena, une jeune fille de 12 ans d'origine cubaine qui deviendra, 28 ans plus tard, Présidente des Etats-Unis. Gina Rodriguez est productrice de la série et a réalisé le premier épisode. Mais on pourra aussi la retrouver en tant que guest-star : elle incarnera Elena adulte. La version enfant sera jouée par Tess Romero et on retrouve aussi au casting Selenis Levya (Orange is the New Black) ainsi que Michael Weaver.

En plus de cette série, l'ex-star de Jane the Virgin sera aussi de retour au cinéma en 2020. On retrouve Gina Rodriguez dans Kajillionaire de Miranda July qui sera présenté au Festival Sundance à la fin du mois de janvier et où elle donne la réplique à Evan Rachel Wood. L'actrice qui s'est mariée en mai dernier sera aussi l'une des stars du film Awake, prochainement disponible sur Netflix

Découvrez la bande-annonce de Diary of a Future President dans notre diaporama.