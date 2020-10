Game of Thrones saison 8 : une fin décevante ? "C'était inévitable" pour un acteur

Ce n'est pas encore aujourd'hui que la fin controversée de Game of Thrones cessera de faire parler d'elle. Quelques jours après que David Benioff et DB Weiss (les créateurs) ont admis rêver de pouvoir changer certaines choses, c'est au tour de Joe Dempsie, l'interprète de Gendry, de s'exprimer sur la conclusion de la cultissime série d'HBO.

Les théories ont tué la fin

Toutefois, plutôt que de tacler la direction prise par Game of Thrones lors de cette saison 8, le comédien a souhaité apporter son soutien au duo. Auprès de Digital Spy, il a en effet rappelé que David Benioff et DB Weiss ont eu le rôle le plus ingrat dans toute cette histoire, "A aucun moment je n'ai envié la position de Dave et Dan avec leur obligation d'amener cette série à sa conclusion d'une façon qui soit suffisamment satisfaisante mais également surprenante."

Celui qui incarnait le fils caché de Robert Baratheon à l'écran l'a précisé, malgré des défauts qui auraient pu être évités (la gestion du rythme avec moins d'épisodes a été catastrophique), les créateurs ont fait face à un défi impossible, "L'une des composantes majeures du succès de Game of Thrones, c'était que cette série arrivait parfaitement à nous mener vers une quantité infinie de théories sur la fin. Donc ils ont dû trouver une façon de conclure qui n'était pas déjà amplement suggérée sur Internet." Le problème ? "Toutes les possibilités avaient probablement déjà été imaginées sur le net, or le public veut toujours être surpris."

Une satisfaction impossible

De fait, Joe Dempsie en est persuadé, les créateurs partaient perdants avant même le début du tournage et ils n'avaient aucune chance de s'attirer les faveurs de tous, "Même si votre prédiction allait être exactement la façon dont la série se serait terminée, il ne vous aurait pas fallu plus de 10 minutes pour vous énerver car elle ne vous aurait pas surpris de la façon dont vous l'auriez espéré. C'était donc inévitable qu'elle se prenne de telles critiques, la fin n'allait de toute façon pas pouvoir satisfaire tout le monde."

On ne sait pas si ça calmera les critiques, mais avec ces déclarations, Joe Dempsie peut désormais espérer être recruté dans la nouvelle fiction des créateurs.