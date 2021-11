Franck (L'amour est dans le pré 2021) raconte le jour où Cécile lui a pardonné et l'a embrassé

L'amour est dans le pré 2021 : Franck dévoile une photo de ses retrouvailles avec Cécile et raconte les coulisses de cette journée

Dans L'amour est dans le pré 2021 sur M6, Franck et Cécile se sont montrés en couple, comme le pensaient les fans, dans le bilan partie 1 d'ADP diffusé ce lundi 22 novembre 2021. Après avoir laissé partir Cécile et avoir gardé son autre prétendante Anne-Lise, Franck avait fini par regretter sa décision. L'agriculteur ne pensait qu'à Cécile et ses "yeux bleus comme Line Renaud". Après avoir écrit à Cécile et aux enfants de cette dernière pour s'excuser, il a réussi à reconquérir le coeur de sa belle.

Et dans un post Instagram, Franck a dévoilé les coulisses de ses retrouvailles avec Cécile. Il a posté une photo d'elle sur une barque et a détaillé ce qu'ils ont fait de leur journée. Des retrouvailles qui se sont passées quand ils se sont retrouvés après le tournage d'ADP, mais avant qu'ils se mettent en couple et donc avant le tournage du bilan avec Karine Le Marchand.

"Voici le jour des retrouvailles. Cécile m'a rejoint à la maison. Nous avons eu une discussion autour d'un café. Je devais lui expliquer certaines choses qu'il fallait qu'elle entende pour comprendre" a expliqué Franck, puis "nous sommes partis chercher le kayak et avons descendu la rivière. Dans un endroit tranquille, nous avons déjeuné de sandwiches que j'avais préparés".