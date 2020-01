Fortnite a rapporté près de 2 milliards de dollars en 2019, Candy Crush et Pokémon Go résistent

Depuis son lancement en juillet 2017, Fortnite rencontre un véritable succès. Non seulement le jeu a attiré plus de 125 millions de joueurs en moins d'un an, mais il a réalisé un chiffre d'affaire plus que convaincant. En 2018, le jeu avait fait gagner 3 milliards de dollars de bénéfice à Epic Games, sa société éditrice. Qu'en est-il pour 2019 ? Eh bien, le succès est toujours au rendez-vous puisqu'il a de nouveau été le jeu le plus rentable !

Fortnite, jeu le plus rentable pour la 2e année consécutive

Selon SuperData, il aurait rapporté 1,8 milliard de dollars (1,6 milliard d'euros) en 2019, contre 2,4 en 2018, soit une baisse de 25 %. Malgré cette baisse, le Battle Royale d'Epic Games garde son emprise sur le monde du gaming grâce notamment à ses opérations croisées avec de grosses franchises ultra populaires comme Marvel, Stranger Things ou Star Wars. Une nouvelle qui ne devrait pas plaire à ces parents québécois qui considèrent que Fortnite serait aussi addictif que la cocaïne...

Pokemon Go et Candy Crush toujours au top en 2019

En 2e position, on retrouve Dungeon Fighter Online, avec 1,6 milliard de dollars de bénéfice, à égalité avec Honour of Kings. Vient ensuite League of Legends avec 1,5 millard. A noter que Candy Crush Saga et Pokémon Go, sorti en juillet 2016 en France, rapportent toujours beaucoup d'argent : respectivement 1,5 et 1,4 milliard de dollars de bénéfice. Sur l'ensemble de la catégorie des jeux en ligne gratuits, le chiffre d'affaires se monte à 87,1 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 6%.