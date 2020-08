Forces spéciales : pourquoi la nouvelle émission de M6 est loin d'être une télé-réalité

Ce lundi 4 août 2020, M6 lance un nouveau programme intitulé Forces spéciales : l'expérience, pour lequel des civils volontaires vont tenter de suivre la formation très difficile (l'une des plus dures au monde) réservée à ceux qui veulent rejoindre les Forces spéciales, ces unités d'élite prêtes à intervenir partout et à tout moment. Pendant 9 jours, 25 candidats (22 hommes et 3 femmes) vont suivre une préparation physique et psychologique intense, sous l'oeil de 4 instructeurs, tous ex-membres des Forces Spéciales.

"Forces spéciales : l'expérience", loin d'une télé-réalité

Encore une émission de télé-réalité sur la formation militaire, me direz-vous ? Oui, sauf que, contrairement aux autres émissions comme Garde à vous ou Le sens de l'effort, celle-ci n'est pas une télé-réalité comme les autres. Non seulement, il n'y aura pas d'élimination, mais il n'y a rien non plus à gagner à la fin. Les candidats y participent donc uniquement dans le but de tester leurs limites et de se surpasser. "Il n'y a pas de gain, pas de concurrence, pas d'élimination. C'est ça qui m'a attiré, parce que je me suis dit que ce n'était pas de la télé-réalité, mais vraiment un stage, une immersion totale.", explique Terrence Escouflaire, l'un des candidats, dans une interview accordée à France Bleu. "Et l'objectif, c'est de montrer ce que font les forces spéciales en termes de préparation. C'est génial de pouvoir vivre ça dans sa vie. J'ai vu tellement d'émissions où les militaires sont caricaturés, que je me suis dit que ça allait redorer un peu le blason de l'armée".

"Ce n'est pas de la télé-réalité, mais vraiment un stage, une immersion totale"

Un programme loin des clichés : "Ce qu'on voit souvent à la télé, c'est le côté un peu brute, avec un vocabulaire assez fourni, et pas de sentiment. Certains programmes sont dans l'exagération. Et ça, ça m'énerve, parce que ce n'est pas vraiment la réalité." Dans Forces spéciales : l'expérience, les candidats vont être directement confrontés à la réalité du terrain. Et la difficulté des épreuves (issues de la véritable formation) est telle qu'il est inconcevable d'y participer uniquement pour passer à la TV ou faire le buzz...