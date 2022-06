First Kill saison 2 : une suite pour la série ? Les actrices dévoilent leurs envies

Une saison 2 pour First Kill ?

Vous avez profité de la vague de chaleur qui s'est abattue sur la France ce week-end pour rester au frais sur votre canapé à mater First Kill, la nouvelle série fantastique de Netflix ? On vous comprend. Malheureusement, si les 9 épisodes de la saison 1 portée par Sarah Catherine Hook (Juliette) et Imani Lewis (Calliope) s'avalent d'une traite et ouvrent la porte à une suite, la plateforme de streaming n'a toujours pas officialisé son renouvellement pour une saison 2.

De quoi craindre une mauvaise surprise ? Il est encore trop tôt pour le dire. En revanche, on peut compter sur les comédiennes pour motiver Netflix à se bouger et passer la seconde. Au détour d'une interview accordée à Screen Rant, les deux stars - interrogées sur l'avenir de First Kill, ont en effet confirmé leur volonté de poursuivre l'aventure. "Plus de saisons ! C'est ce que l'on veut évidemment voir, plein d'autres saisons", a notamment déclaré Imani Lewis, tandis que Sarah Catherine Hook a confié, "Nous sommes extrêmement motivées à l'idée de continuer, c'est génial".

Quelle évolution pour Cal et Juliette ?

Et visiblement, les comédiennes ont même déjà quelques idées en tête pour la suite. "Je veux que Juliette continue de se découvrir, a révélé son interprète. J'espère aussi un peu voir ressortir un côté encore plus sombre/méchant. Ce n'est pas en mon pouvoir, mais je rêve de ça". Une envie partagée par Imani Lewis, qui espère elle aussi voir son héroïne continuer à évoluer et se développer d'une façon originale, "Je suis excitée à l'idée de les voir grandir au-delà de leur destiné."

A ce sujet, là où la saison 2 n'est toujours pas confirmée, l'actrice voit déjà très loin en terme d'histoires, "Je me demande comment elles seront une fois diplômées, ou alors à la fac. A quoi ressemblera leur vie avec des jobs normaux, obligées de naviguer dans ce monde comme n'importe quelle personne normale tout en faisant face à leurs contraintes familiales, avec ce qui a été établi à la naissance." Après une saison 1 centrée sur le lycée et les réactions de leurs familles, Imani Lewis espère que la créatrice (Victoria Schwab) saura renouveler l'intrigue afin d'éviter la moindre répétition.

Par ailleurs, si vous vous demandiez quelle était la destination de Cal à la fin de la saison 1, la réponse est... inconnue. Au micro de TVGuide cette fois, Imani Lewis a confessé qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'il se passait dans la tête de la tueuse de vampire à cet instant : "Je veux croire qu'elle fait ça pour relâcher la pression. Elle court parce qu'il n'y pas tant d'endroits où elle se sent à sa place ou peut être entendue. (...) Je ne sais pas si elle court vers une destination précise. Quand tout s'écroule, tout ce qu'elle peut faire c'est fuir et rester avec elle-même". Seule certitude, elle ne courait pas vers les bras de Juliette...

Pas de suite avant 2023 ?

Enfin, sachez que la saison 2 de First Kill pourrait mettre du temps à voir le jour sur nos écrans. En cause ? Tandis que Victoria Schwab semble attendre le feu vert de Netflix pour débuter l'écriture, les deux actrices ont déjà un agenda chargé pour les mois à venir. Selon MovieWeb, Imani Lewis est actuellement prise par un autre tournage et prépare dans le même temps une carrière musicale et projet de mode, là où Sarah Catherine Hook se prépare en solo afin d'intégrer un projet à Broadway.