Fast & Furious : bientôt une comédie musicale ? Vin Diesel en rêve

Dans Fast and Furious 9 - nouveau film attendu le 14 juillet 2021 au cinéma, on aura le droit à une nouvelle succession de scènes totalement WTF et improbables. Au programme ? Préparez-vous à voir une voiture se servir d'un pont comme d'une liane, à assister à un voyage dans l'espace ou encore à découvrir des aimants géants faire tomber des véhicules comme des dominos.

Fast and Furious, la comédie musicale ?

Quel esprit tordu peut bien imaginer de telles séquences ? A priori, Vin Diesel - l'interprète de Dom, n'y serait pas étranger. L'acteur / producteur vient de nous le rappeler lors de son passage dans l'émission de Kelly Clarkson, son cerveau n'a aucune limite quand il s'agit d'avoir des idées bizarres.

Alors que la franchise Fast & Furious a déjà donné naissance à un spin-off (Hobbs & Shaw) et à un dessin animé (Les espions dans la course), Vin Diesel rêve désormais de voir la saga débarquer... sur les planches, "Je meurs d'envie de faire une comédie musicale, donc oui, j'adorerais en faire une [sur Fast and Furious]. Faire une comédie musicale, c'est le rêve de toute une vie !"

Alors autant on a pu accepter de voir des voitures parler et vivre comme des humains dans Cars, autant on n'est pas certain de pouvoir prendre au sérieux des bolides (auto)tunées qui chantent entre deux créneaux.

Vin Diesel veut chanter

Heureusement pour nos yeux, ce projet n'est pas une priorité pour le comédien. Il l'a aussitôt précisé, c'est une autre comédie musicale qui le fait rêver depuis des années, "J'étais très proche de faire Guys and Dolls avec Steven Spielberg, mais ça ne s'est pas fait. Depuis toujours, je pense que le rôle de Nathan Detroit dans Guys and Dolls serait intéressant à reprendre, celui que jouait Frank Sinatra".

Néanmoins, attention. Même si le passage de Fast & Furious au théâtre n'est donc pas réellement dans sa tête, Vin Diesel ne ferme pas la porte à cette improbabilité dans le futur. Après tout, l'acteur l'a rappelé, tenter des trucs chelous, c'est son kiff en tant qu'artiste, "J'encourage les gens à soutenir les personnes qui arrivent à penser au-delà des limites et ont des rêves impossibles, il y a une vraie beauté là-dedans".

En attendant, si vous voulez voir des voitures faire vroom vroom et bim bam boom pour de vrai, il y a toujours le spectacle Moteurs, Action ! à DisneyLand Paris !