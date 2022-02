Fast and Furious 9, Justice League, Black Widow... Top 10 des films les plus piratés en 2021

On pensait souffler en 2021, on avait tort. Malgré l'arrivée des vaccins, la Covid-19 était toujours aussi présente et a continué à faire des dégâts en provoquant de nouveaux confinements, des couvre-feux et de nouvelles restrictions (bars ou salles de cinéma fermés, mise en place d'un passe sanitaire...).

Face à cela, et après une année 2020 déjà passée sur le canapé devant Netflix & Cie, les spectateurs n'ont visiblement pas eu la motivation de sortir de chez eux les fois où ils en avaient la possibilité et encore moins de retourner dans les salles obscures quand celles-ci ont pu rouvrir.

Les spectateurs adeptes du téléchargement illégal en 2021

Comme l'a dévoilé la société Akamai, le téléchargement illégal a une nouvelle fois été à la fête l'an passé. Ainsi, de janvier à septembre 2021, ce serait près de 3,7 milliards d'oeuvres qui auraient été vues à l'aide du téléchargement ou du streaming. Une nouvelle qui devrait faire déprimer quelques dirigeants de studio en réalisant que leur prime annuelle sera surement moins élevée que prévue, et qui nous offre un classement surprenant.

En effet, Akamai a profité de ses données pour établir le Top 10 des films les plus piratés en 2021 dans le monde. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est que la stratégie de Warner de faire sortir simultanément ses projets sur HBO Max et au cinéma, ou celle de Disney de ne plus passer par les salles mais de se contenter d'ajouter directement ses nouveautés au sein du catalogue de Disney+ n'ont pas été sans conséquences. Au contraire, en ajoutant sur ces plateformes des versions HD de leurs films, avec doublage et sous-titres intégrés, il n'a jamais été aussi facile pour les pirates de les récupérer et de les partager. La lose.

Top 10 des films les plus piratés en 2021 :

10) Jungle Cruise (Disney) avec Dwayne Johnson et Emily Blunt . Réalisateur : Jaume Collet-Serra

9) Raya et le Dernier Dragon (Disney) avec Kelly Marie Tran et Awkwafina. Réalisateurs : Don Hall et Carlos López Estrada

8) Wonder Woman 1984 (Warner) avec Gal Gadot. Réalisatrice : Patty Jenkins

7) Cruella (Disney) avec Emma Stone. Réalisateur : Craig Gillespie

6) The Suicide Squad (Warner) avec Idris Elba et Margot Robbie. Réalisateur : James Gunn

5) Mortal Kombat (New Line / Warner) avec Jessica McNamee et Hiroyuki Sanada. Réalisateur : Simon McQuoid

4) Fast & Furious 9 (Universal Pictures) avec Vin Diesel et John Cena. Réalisateur Justin Lin

3) Black Widow (Marvel / Disney) avec Scarlett Johansson et Florence Pugh. Réalisatrice : Cate Shortland

2) Zack Snyder's Justice League (Warner) avec Henry Cavill et Ben Affleck. Réalisateur : Zack Sndyer

1) Godzilla vs Kong (Legendary Pictures / Warner) avec Millie Bobby Brown et Alexander Skarsgård. Réalisateur : Adam Wingard

Malheureusement, les chiffres précis n'ont pas été communiqués mais on peut déjà en déduire une chose : alors que les films indépendants ont déjà du mal à se faire une place dans les salles, la faute aux forces de frappes des blockbusters, ils ne sont également pas plébiscités par les pirates...