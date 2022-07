Familles nombreuses : une tribu victime d'un vol en vacances, elle appelle à l'aide

Les vacances ne se passent pas comme prévu pour une des tribus stars de Familles nombreuses la vie en XXL, l'émission de TF1 qui va avoir de la concurrence sur M6. En effet, alors qu'ils passent du bon temps chez la maman de Franck à Saint-Jean-de-Monts, en Vendée, Les Fanich ne s'attendaient pas à faire face à une telle mésaventure.

Lors d'une balade au bord de la mer, il se sont fait voler le vélo d'Emilie, la mère de famille. "Il y a un membre de la famille qui vient de se faire voler. C'est le vélo d'Émilie. On avait attaché tous les vélos sauf celui-là" explique le père de 8 enfants en story Instagram, avant de partager des informations sur l'objet volé, dans l'espoir qu'il soit retrouvé.

"Donnez-nous un petit coup de pouce"

"Si vous avez le temps, la force de le faire, donnez-nous un petit coup de pouce pour partager un maximum à tous les gens qui sont dans les alentours. Cela pourrait nous aider ! Si jamais quelqu'un repère le vélo, vous pouvez nous envoyer un message, afin que l'on puisse saisir le voleur. Il y a toujours des gens mal intentionnés... ce n'est pas grave, ce n'est que du matériel. Mais plus il y a des gens qui partageront et plus on aura des chances de retrouver ce fameux vélo et le voleur, qui sait" continue Franck.

Les Fanich virés de Familles nombreuses la vie En XXL ?

Au mois de mars 2022, Franck et Emilie Fanich ont annoncé leur départ de l'émission de TF1. Et visiblement, ce n'est pas un choix du couple. En effet, lors d'un live Instagram, ils ont révélé qu'ils auraient bien aimé continuer l'aventure. "Comme vous, on aurait aimé continuer l'émission, mais malheureusement, nous n'avons pas la mainmise là-dessus".

Les parents de 8 enfants ont précisé qu'ils n'étaient pas en guerre avec la production et qu'ils espéraient revenir un jour à l'antenne : "Peut-être qu'on reviendra plus tard, certaines familles partent et reviennent, mais nous, on ne sait pas encore".

Ils peuvent garder espoir, car il y a déjà eu des come-back. Par exemple, la famille Santoro a fait son grand retour en mars 2022. En attendant, on peut suivre leurs aventures sur leur compte Instagram qui compte plus de 135 000 abonnés.