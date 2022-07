Familles nombreuses, la vie en XXL : les Jeanson absents, Marie-Alix dévoile les raisons

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL, ça a été le temps des nouveautés récemment. Plusieurs familles ont rejoint l'émission comme la tribu Servières qui vient d'accueillir un 9ème bébé, les Provenchère qui ont ému le web ou encore les Colas. Ce changement de casting signifie aussi que certaines familles ont disparu du programme de TF1. Mais même loin des écrans, les tribus continuent de donner des nouvelles via les réseaux sociaux.

Marie-Alix Jeanson fête les 2 ans de Familles nombreuses... et explique l'absence de sa tribu

C'est le cas des Jeanson. Marie-Alix et son mari Alexandre ne sont plus au programme de l'émission pour le moment mais sont toujours présents sur Instagram où ils ont dévoilé leur nouveau projet : un déménagement à la Réunion. Même si on ne les voit plus dans Familles nombreuses, la vie en XXL, la maman ne garde que des bons souvenirs et l'a fait savoir pour fêter les 2 ans du programme. "Ça fait pile poil deux ans que l'émission est arrivée sur vos écrans et sur le nôtre aussi, puisque qu'on était dedans et qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Que du positif franchement. Absolument aucun regret. De belles rencontres, de beaux souvenirs, de bons moments, plein d'images trop sympas à montrer à mes enfants quand ils seront plus grands plus tard." a-t-elle confié en stories sur Instagram il y a quelques jours.

Au détour de ce message, la mère de 5 enfants a aussi confié qu'elle reçoit souvent des messages lui demandant pourquoi ils ne sont plus dans l'émission. Et elle a répondu ! "C'est un choix de notre part." a-t-elle tout simplement confié, ajoutant : "Ça fait deux ans qu'on est sur vos écrans dans vos salons. Par intermittence évidemment, parce qu'on ne fait pas partie de ceux qui passent le plus. Mais ça fait quand même deux ans qu'on partage une petite partie de notre vie avec vous et que du positif. Franchement, absolument aucun regret, merci pour votre fidélité."