Faite pour les enfants, cette vidéo Playmobil sur le coronavirus devrait être obligatoire pour tous

Si cette période de confinement n'est pas toujours facile à vivre pour les parents qui doivent travailler chez eux tout en s'occupant de leurs enfants, qui continuent les cours à distance, c'est aussi difficile pour les plus petits, qui ne comprennent pas forcément ce qu'il se passe, ni pourquoi ils n'ont pas le droit de sortir ou de voir leur famille. Heureusement, la chaine youtube "Playmobil en Français" a dévoilé une vidéo pour expliquer le coronavirus aux enfants avec des mots simples.

Une vidéo Playmobil pour expliquer le coronavirus aux enfants

Entouré de plusieurs Playmobils, Robert le robot explique ce qu'est le virus, décrit le contexte, rappelle les gestes barrières à respecter pour ne pas contaminer ses proches et donne des conseils pour s'occuper pendant le confinement. "Le monde entier parle du corona. En fait, le corona est un petit virus. Ce virus est tellement petit qu'on ne peut pas le voir avec les yeux. On peut le voir qu'au microscope.", dit Robert le robot, avant d'expliquer pourquoi on l'appelle ainsi. Il décrit les symptômes et précise qu'on peut l'avoir sans le savoir : "Même si tu n'as pas de symptômes, tu peux transmettre le virus aux autres."

L'importance du confinement

Après avoir expliqué son mode de transmission, il rappelle l'importance du confinement : "La meilleure des choses à faire est de rester à la maison. Tu ne peux sortir qu'en cas de besoin urgent comme faire des courses alimentaires par exemple." Robert raconte qu'il y a plein de façons de s'occuper, comme "écouter la radio, la musique, jouer à des jeux, faire des puzzles, des activités manuelles, lire, peindre, chanter, ranger ta chambre, regarder des films et même étudier.", ou encore téléphoner à ses amis. Mis en ligne le 26 mars 2020, ce clip animé permet de répondre à toutes les interrogations des enfants de façon ludique et divertissante. Et il ne ferait pas de mal à certains adultes.