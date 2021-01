Facetime du Dimanche : le compte Instagram très drôle qui se moque des candidats de télé-réalité

A noter qu'en dehors de leurs bonnes idées sur le compte Instagram @facetimedudimanche, Jonathan Burteaux et Thomas Maurion sont acteurs et auteurs de profession. Jonathan Burteaux a notamment tourné dans les films Criminal Audition, Is This Now et Drama et dans les série Black Earth Rising (Netflix), Section de recherche (TF1), Léa Parker (M6) et PJ (France 2). Il a aussi écrit et réalisé des courts-métrages. Quant à Thomas Maurion, il a notamment joué dans le film Blockbuster (Netflix), dans les séries Profilage (TF1), Chante avec Priscilla Betti (France 2), Sous le soleil (TF1) et dans la pièce de théâtre Même pas vrai avec Bruno Madinier et Raphaëline Goupilleau. Il est également auteur pour Les Enfoirés, les Victoires de la musique ou encore L'étrange Noël de Jeff Panacloc.