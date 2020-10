Facebook Dating arrive en France : voilà ce que vous devez savoir pour l'utiliser

Facebook Dating a déjà permis plus 1,5 milliard de dates

En 2018, Facebook avait annoncé le lancement de Facebook Dating pour trouver des relations sérieuses. Le service de rencontre arrive enfin en Europe et en France, comme l'a annoncé l'entreprise de Mark Zuckerberg dans un communiqué de presse. Lancée il y a plus d'un an dans 20 pays, dont les Etats-Unis, "plus de 1,5 milliard de rencontres ont été créées dans les 20 pays où cette fonctionnalité est disponible" a précisé le document.

Facebook Dating vous permettra ainsi de parler avec des utilisateurs de Facebook et d'Instagram, filiale de Facebook. Il y a un onglet "rencontres" à part, même s'il est intégré dans l'appli. Dessus, vous pourrez créer un profil spécial dating en plus de celui que vous avez déjà sur le réseau social. Pour les photos, vous pouvez directement y mettre des selfies, des clichés et même des stories de vos comptes Facebook et Instagram.

Et contrairement à Tinder, pas "match" et de "swipe", mais des likes sur les profils qui vous plaisent (il suffit d'appuyer sur l'icône en forme de coeur) ou carrément l'envoie d'un message. Le plus ? Vous pouvez voir les personnes qui ont liké votre profil, même si de votre côté vous n'avez pas liké le leur.

Au programme : passions en commun et "secret crush"

"Facebook Dating vous permet de partager plus facilement votre véritable identité et donne un aperçu plus authentique de qui vous êtes" a aussi indiqué le communiqué. Comment ? En ajoutant des événements et des groupes Facebook sur Facebook Dating, pour voir les utilisateurs Facebook Dating qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous.

Autre point fort : le "secret crush". Cette fonctionnalité vous permet de choisir 9 profils Facebook ou Instagram que vous avez déjà dans vos contacts. En clair, si parmi vos potes, vous avez un(e) ami(e) avec qui vous voudriez plus que de l'amitié. Et si parmi ces "secret crushs" il y en a qui vous ajoute aussi, alors l'application vous préviendra que vous avez tous les deux envie de plus.