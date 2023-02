Et si les prix des places de cinéma changeaient selon l'emplacement dans la salle ? La tendance façon places de concert arrive

Quand on y pense, c'est vrai que c'est un peu agaçant de payer sa place de cinéma le même prix qu'une personne parfaitement placée, alors que nous, on ne voit quasiment rien. Et bien, ça pourrait rapidement changer. Et il pourrait être possible de réserver son ticket de cinéma de la même manière qu'une place de concert. En effet, aux Etats-Unis, les cinéma AMC mettent en place trois catégories qui sont testées depuis ce vendredi 10 février 2023 dans plusieurs établissements du groupe à Chicago, New York et Kansas City.

3 catégories de places aux prix différents

Variety explique que la première, est la "Standard Sightline". On parle ici de "places classiques", donc "les sièges les plus communs de la salle de cinéma, qui seront accessibles au prix traditionnel d'un ticket". La moins chère des trois catégories est la "Value Sightline", qui comporte "les places du premier rang de la salle, ainsi qu'une sélection de sièges à ses extrémités". Ces fauteuils les moins chers sont seulement réservables par les clients qui ont une carte d'abonnement AMC.

Ensuite, on retrouve la catégorie la plus chère, semblable au carré or dans les concerts : la "Preferred Sightline". Les places concernées sont les "sièges du milieu de la salle, considérés comme premium par rapport aux autres places". Les abonnés des cinémas AMC qui sont inscrits à la formule AMC Stubs A-List, peuvent réserver toutes ces formules sans surcoût supplémentaire, sauf le mardi, car ce jour-là, la chaîne vend tous ses tickets à 5 dollars.

"Nous espérons que nos invités auront davantage de contrôle sur leurs expériences cinématographiques, afin que chaque visite dans un cinéma AMC soit une réussite", explique Eliot Hamlisch, l'un des représentants d'AMC Theatres.

Cela arrivera-t-il en France prochainement ? Affaire à suivre.