Netflix : ce film jamais sorti au cinéma en France fait un carton 15 ans après, et c'est une réussite !

Le film numéro 1 en ce moment sur Netflix, c'est Glass Onion : à couteaux tirés. Ce deuxième volet des aventures de Benoît Blanc est entré directement dans le top des films les plus vus de tous les temps sur la plateforme avec déjà plus de 209 millions d'heures de visionnage cumulés sur deux semaines. Mais le film réalisé par Rian Johnson a un sacré concurrent pour la première place du top 10.

Alors, quel film pourrait battre les enquêtes du détective joué par Daniel Craig ? Il s'agit de Felon et, si vous n'en n'aviez jamais entendu parler, c'est tout à fait normal ! Sorti en 2008 aux Etats-Unis, il n'était jamais sorti au cinéma en France. Inspiré d'une histoire vraie qui a eu lieu dans les années 90 dans une prison de Corcoran aux Etats-Unis, Felon raconte l'histoire d'un homme condamné à la prison pour avoir tué un cambrioleur entré chez lui par effraction. Il découvre alors la violence derrière les barreaux et se lie d'amitié avec un criminel très dangereux. Côté casting, on retrouve Val Kilmer, Stephen Dorff, Harold Perrineau ou encore Marisol Nichols.

Arrivé sur Netflix récemment, Felon semble séduire de plus en plus d'abonnés. Le film est numéro 3 du top ce mercredi 4 janvier et est monté jusqu'à la deuxième place ce mardi. Pourrait-il aller plus loin et voler la place de numéro 1 à Glass Onion ?

"Un huit clos incroyable"

Un film qui nous plonge donc dans l'enfer des prisons, et qui a bluffé ses spectateurs. "Felon sur Netflix un huit clos incroyable à voir absolument" écrit un internaute sur Twitter. Sur Allociné, de nombreux internautes valident aussi le film comme Djo D qui écrit : "Excellent film sur le milieu carcéral. Le scénario tient parfaitement la route". Vous savez ce qu'il vous reste à faire : regarder Felon au plus vite !