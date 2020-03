Et si le confinement aidait finalement les célibataires à trouver le vrai amour ?

De toute façon, les rapports intimes sont déconseillés en ce moment, à cause du Covid-19, vous ne perdez donc pas grand chose. En tout cas, certaines personnes apprécient réellement le fait de parler plus en profondeur virtuellement : "On a une approche plus empathique les uns envers les autres quand on s'écrit. Ça laisse le temps à la discussion, ce qui n'est pas forcément le cas quand on a la possibilité de se rencontrer", raconte Gaspard à 20 minutes.

"Il y a une ambiance de fin du monde qui est presque excitante"

Louisa, elle, trouve même la situation "excitante" avec ses crushs : "Avec certains d'entre eux, on est sur des sextos, des petites photos, des vidéos. Il y a une ambiance de fin du monde qui est presque excitante. On se dit que si ça se trouve on va mourir."