Enora Malagré (TPMP) : "J'étais très cocue", elle balance sur son ex très célèbre

Chroniqueuse mythique de TPMP, Enora Malagré a pris la décision de quitter l'émission en 2017. Aujourd'hui très heureuse en couple avec Hugo Vitrani, celle qui a fêté ses 42 ans ce mercredi 20 juillet 2022 a souvent parlé de ses relations amoureuse dans l'émission de Cyril Hanouna.

En effet, avec Baba, pas de place pour la vie privée ! L'ancienne co-animatrice de Cauet sur NRJ a notamment abordé ses amourettes avec Gianni Giardinelli, Doumé et son histoire avec celui qu'elle a longtemps considéré comme "le grand amour de sa vie", le célèbre Dj Cut Killer. Un grand amour qui n'aurait cependant pas été très fidèle.

"J'étais très cocue, très malheureuse"

"Je n'étais pas jalouse mais je le suis devenue. (...) J'étais très cocue, très malheureuse (...) C'est vrai que ce n'est pas facile d'être avec quelqu'un qui vit la nuit. Il faut accepter les gens tels qu'ils sont, on ne peut pas changer les gens" avait expliqué celle qui ne parle plus à un autre ex-chroniqueur dans TPMP en 2016. "C'est vrai que je n'étais pas une bombe atomique, mais je dansais seule du coup. Mais vraiment seule, on est derrière le mec, dans le carré VIP, avec une bouteille, on danse ivre toute la soirée. C'est minable" avait-elle ajouté.

La version de Dj Cut Killer

Dans une interview accordée à Jordan De Luxe sur Voltage en 2018, le célèbre Dj était lui aussi revenu sur sa relation avec Enora. Il avait précisé que leur histoire n'avait pas duré aussi longtemps qu'on aurait pu le croire. "On n'est restés ensemble que deux ans, on n'est pas restés ensemble douze ans", a rectifié Cut Killer, avant de conclure : "La télé fait que les gens disent 'des années' mais en fait c'était que deux ans, pas douze ! (...) Il faut savoir qu'Enora elle travaillait à Nova, je l'ai connue à la fin de Nova et pas dans TPMP."