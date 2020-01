EnjoyPhoenix, Tibo InShape et Juju FitCats ont planté 1000 arbres avec Ecosia

Mr Beast, Ninja, PewDiePie et autres youtubeurs les plus influents de l'autre côté de l'Atlantique ne sont pas les seuls à se mobiliser pour lutter contre le réchauffement climatique. En France, EnjoyPhoenix, Tibo InShape, Juju FitCats et Fabien Olicard se sont engagés pour la planète et ont décidé d'agir en plantant des arbres pour Ecosia pendant une journée. Pour rappel, Ecosia est un moteur de recherches très engagé, qui a récemment reversé la totalité de ses bénéfices du jeudi 23 janvier 2020 pour replanter des arbres en Australie, que les incendies ont ravagé. Mais Ecosia oeuvre au quotidien dans le monde entier, et notamment en France.

EnjoyPhoenix, Tibo InShape et Juju FitCats engagés pour la planète

De plus en plus soucieuse de l'environnement, Marie Lopez a tenu à sensibiliser sa communauté à sa cause : "Planter un arbre, un acte si simple et pourtant si important.", écrit-elle sur Instagram. "Hier, grâce à @ecosia, nous avons pu planter 1000 arbres en une journée. Une journée où des personnes de tous horizons se sont rassemblés dans un but commun : aider la planète. Quand tes actes sont en alignement avec tes valeurs, et que tu te sens vraiment utile : c'est la sensation que m'a procuré ce moment. Comme je le dis souvent, il n'y a pas de petites actions, chacun doit faire sa part. Si en une journée nous avons pu planter 1000 arbres avec 100 personnes, imaginez si tout un pays s'y mettait ensemble ? Je suis reconnaissante d'avoir participé a cet événement, et j'espère pouvoir recommencer très bientôt".

1000 arbres plantés en une journée avec Ecosia

De son côté, Juju FitCats se sent reconnaissante : "Je me sens tellement reconnaissante d'avoir pris part au merveilleux projet de mon Bibao aux côtés d'Ecosia et de cette équipe de folie afin d'aider deux wonders women à replanter 1000 arbres au sein de leur ferme. Ce week-end nous a permis de rencontrer des personnes passionnées et motivées par l'envie de faire bouger les choses pour notre environnement, de partager des moments incroyables avec des abonnés dévoués pour cette belle cause, de faire des rencontres drôles et attachantes et de déconnecter avec un monde qui va (trop) vite pour se reconnecter à l'essentiel. J'espère que cette nouvelle expérience (pour moi) n'est que la première d'une longue liste car lorsque je réalise ce que l'on a réussi à accomplir tous unis en un après-midi, je me dis qu'il y a vraiment de belles choses à venir pour l'avenir !".