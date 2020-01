EnjoyPhoenix poursuit son combat écologique malgré les conséquences : "j'ai perdu de l'argent"

En janvier 2019, EnjoyPhoenix prenait une grande décision : elle annonçait dans une vidéo sa décision ne plus vouloir de produits gratuits et demandait aux marques de ne plus lui en envoyer. Le but : gagner de la place, mais surtout ne plus gaspiller. Un an plus tard, elle fait le bilan dans une nouvelle vidéo. "Il s'est passé beaucoup de choses sur le plan professionnel [...] des choses que je vous ai cachées car je partais du principe que c'était à moi de gérer la situation", commence-t-elle. Suite à cette décision, elle raconte s'être fait lyncher par d'autres influenceurs : "Dans mon dos, ils m'ont critiquée parce que, pour eux, c'était une aberration de dire que je ne voulais plus recevoir de produits. Je me suis fait lyncher par des 'collègues' de travail en disant que c'était hyper égoïste de faire ça et que, si je faisais ça, les marques allaient se remettre en question et arrêter d'envoyer des produits à plein d'influenceurs."

"Beaucoup de marques m'ont tourné le dos"

Un comportement qu'elle n'a pas compris et qui l'a un peu blessée. Autre conséquence de son message : elle n'a plus eu de nouvelles de plusieurs marques, qui lui ont tourné le dos. "Beaucoup de marques ont été blessées par mon ego et ont très mal compris mon message. [...] Certaines marques l'ont interprété comme 'Elle n'a plus envie de travailler avec nous donc on va faire la gueule et on ne va plus travailler avec elle'. Du jour au lendemain, quand j'ai envoyé mon mail, je n'ai plus jamais eu aucune nouvelle de la part de ces marques là : plus d'envois de produits mais aussi plus aucune nouvelle d'autres projets ou d'autres collaborations qui auraient pu être faites. Rien du tout." Elle explique que, a contrario, certaines marques américaines n'ont pas compris sa demande et ont continué de lui envoyer des produits.

EnjoyPhoenix a perdu 1 tiers de son salaire suite à cette décision

Autre conséquence, cette fois financière, de sa décision : elle confie avoir perdu un tiers de son salaire. "Qui dit moins de rapport avec les marques, dit aussi moins de partenariats, moins de placements de produits et donc moins de revenus. Depuis que j'ai fait cette vidéo, j'ai perdu de l'argent. Je savais que ça signait la fin de certaines collaborations, je savais que je risquais de gagner moins d'argent. Ça a été le cas. Grosso modo, j'ai bien perdu plus d'un tiers de ce que j'aurais pu gagner en 2019 suite à cette vidéo". Malgré cela, elle ne se plaint pas : "Je gagne encore très bien ma vie" et ne regrette pas sa décision : "Je sais que je vais dans la direction qui est importante pour moi. Cette vidéo a aussi fait office de déclic à titre personnel".