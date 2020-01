En Australie, jeter sa cigarette par la fenêtre de sa voiture sera passible de 6800 euros d'amende

Jeter son mégot par la fenêtre de la voiture = 6 800 euros

C'est plus de 10 millions d'hectares qui ont été ravagés par les flammes en Australie et plus d'un milliard d'animaux qui sont morts dans les incendies. Et alors que les feux continuent encore et encore, le pays tente de trouver des solutions pour ne pas aggraver la situation. Il a notamment été décidé d'augmenter l'amende du jet de mégot de cigarette par la fenêtre de sa voiture : "Les conducteurs australiens peuvent désormais encourir une amende pouvant aller jusqu'à 11 000 dollars australiens (environ 6 800 euros) s'ils sont surpris en train de lancer une cigarette allumée hors de leur voiture", explique le président de la Rural Fire Service Association de la Nouvelle-Galles du Sud à ABC News.

En plus de cette sanction, appliquée dans l'état de la Nouvelle-Galles du Sud depuis le 17 janvier 2020, les chauffeurs perdront 10 points sur leur permis de conduire : 5 points sont retirés en temps normal. Cette amende est aussi effective pour les passagers qui devront payer 1 320$, soit 815 euros : "Plus de 200 personnes ont été surprises en train de lancer une cigarette allumée hors de leur véhicule en Nouvelles-Galles du Sud en 2019 (...) J'espère que cette décision incitera les gens à réfléchir très attentivement aux conséquences de leurs actions la prochaine fois qu'ils iront jeter une cigarette allumée", confie Brian McDonough.

En France, l'amende est de...

Si vous vous posez la question, en France, l'amende s'élève à 135 euros si vous vous faites choper à jeter un mégot par la fenêtre. À noter aussi que fumer au volant est interdit seulement lorsque le conducteur est dans "l'impossibilité d'être en état et en position d'exécuter commodément et sans délai les manoeuvres nécessaires à la conduite en toute sécurité" (sinon c'est 35 euros de contravention) et est accompagné d'un mineur, comme le rapporte le site legipermis.com. Enfin, si vous balancez votre mégot sur la voie publique, vous risquez d'écoper d'une amende de 68 euros.

Sans compter les risques d'incendie, rappelons qu'un mégot de cigarette pollue jusqu'à 500 litres d'eau et peut mettre jusqu'à 15 ans pour se dégrader...

A ce sujet, on vous remet notre vidéo avec Amel Talha, à l'origine du #FillTheBottle