Emma CakeCup : sa réponse à ceux qui pensent qu'elle a un problème avec son poids

Emma CakeCup n'est pas du genre à se taire quand des haters s'en prennent à elle sur les réseaux sociaux. Dans le passé, elle avait recadré certains abonnés après des photos dénudées critiquées ou encore évoqué le harcèlement en ligne dont elle a été victime. Très ouverte et honnête, elle a récemment évoqué sa prise de poids suite au confinement. "C'est vraiment pas facile de me montrer à mon désavantage... J'essaye de m'accepter même si je prends du poids mais c'est dur (...) C'est mon ressenti personnel de mon corps" a-t-elle écrit dans sa story.

Emma CakeCup se confie sur sa prise de poids

Pendant le confinement, certains se sont mis au sport et d'autres ont complètement abandonné. Dans sa story Instagram, Emma CakeCup s'est confiée sur les kilos qu'elle a pris depuis le début du confinement et qu'elle assume complètement. La youtubeuse a d'abord expliqué qu'elle avait pris du poids suite à la fermeture des salles de sport. "J'adore faire du sport en salle mais je déteste en faire à la maison, c'est ma hantise." confie-t-elle. De plus, une "mauvaise nouvelle" professionnelle l'a un peu démoralisée mais elle n'en dit pas plus à ce sujet.

"Je n'ai pas de problème avec ça"

Toujours dans sa story Insta, la star explique qu'elle sait que certains abonnés peuvent être blessés par le fait qu'elle assume complètement son poids tandis que d'autres s'imaginent qu'elle évoque ses kilos car elle est obsédée par son poids. Une chose complètement fausse. "Je parle de mon poids ouvertement, je n'ai pas de problème avec ça, je suis consciente que j'ai pris du poids" assure Emma CakeCup.