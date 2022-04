Emily in Paris saison 3 : Alfie (Lucien Laviscount) de retour dans la suite ? On a la réponse

Emily in Paris a beau être régulièrement critiquée pour sa façon qu'elle a de mettre en scène la vie parisienne la plus clichée et ridicule possible, la série de Netflix n'en reste pas moins un énorme succès. Aussi, sans grande surprise, la plateforme de streaming a récemment commandé une saison 3 des aventures de l'excentrique et romantique héroïne incarnée par Lily Collins.

Lucien Laviscount de retour dans Emily in Paris

Une bonne nouvelle pour les fans, mais également pour... Lucien Laviscount. Intégré au casting lors de la saison 2 avec son rôle d'Alfie - ce londonien beau-gosse rencontré lors d'un cours de français, le comédien vient d'être confirmé dans cette suite. Mieux, son personnage en profitera pour changer de statut et ainsi passer de récurrent à régulier dans les nouveaux épisodes, ce qui nous laisse espérer une plus grande importance à l'écran.

Malheureusement, pour l'heure, aucun détail sur l'intrigue à venir concernant Alfie n'a encore été dévoilé. Néanmoins, quand on se souvient de sa romance avec Emily et des portes laissées ouvertes lors du final de la saison 2, il n'est pas idiot de s'attendre à voir les scénaristes explorer davantage cette relation. Après tout, Emily n'a pas vraiment eu beaucoup de chance en amour depuis son arrivée en France et il est peut-être temps pour elle de se poser... A suivre.

Pas de rôle culte pour l'acteur

Pour l'anecdote, cette annonce met fin à une rumeur autour de Lucien Laviscount. Et pour cause, l'acteur faisait partie de ce petit groupe de comédiens dont les noms reviennent régulièrement pour prendre la relève de Jodie Whittaker en tant que Time Lord dans la série Doctor Who. Selon l'un de ses proches, il en faisait même un objectif, "Doctor Who serait pour lui le job de rêve. Ca serait un rôle vraiment très différent pour lui, mais il est tellement iconique."