Emily in Paris saison 2 : Lily Collins et Ashley Park annoncent la fin du tournage

Lily Collins montre son "dernier jour sur le plateau" de la saison 2 d'Emily in Paris

Malgré tous les clichés sur Paris et les parisiens et des moments idiots dans la saison 1 d'Emily in Paris, la série Netflix a cartonné dès sa sortie. Netflix a même commandé une saison 2 au créateur Darren Star (Sex and the City, Younger, Beverly Hills 90210...). Et alors que le tournage de la saison 2 a gonflé plusieurs habitants de Paris qui vivent dans le quartier du Panthéon, où sont tournées plusieurs scènes d'Emily in Paris, voilà que le tournage de cette suite est officiellement terminé. Eh oui, it's a wrap ont annoncé Lily Collins (Emily) et Ashley Park (Mindy) !

Lily Collins, qui va bientôt jouer Polly Pocket dans le film Mattel en prises de vues réelles de Lena Dunham, a posté deux photos pour annoncer la fin du tournage de la saison 2. "Dernier jour sur le plateau et je ne peux pas imaginer terminer sur une note plus parfaite avec ma partner in crime d'@emilyinparis. Je ne pleure pas, c'est toi qui pleures..." a-t-elle écrit en légende, en faisant référence à Ashley Park qui joue sa BFF dans Emily in Paris.