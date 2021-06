Lily Collins va jouer Polly Pocket dans un film sur la célèbre petite poupée, elle se confie

La bande-annonce de la saison 1 d'Emily in Paris. Lily Collins (Emily in Paris) sera la star du film Polly Pocket en prises de vues réelles, réalisé par Lena Dunham (Girls)

Récemment, vous avez pu voir Lily Collins dans la série Emily in Paris sur Netflix. Et bientôt, elle sera la star d'un film sur les Polly Pocket. Eh oui, l'actrice va incarner la célèbre petite poupée Mattel dans un film axé sur ces jouets cultes. Et c'est Lena Dunham (Girls) qui sera derrière la caméra. La comédienne et la réalisatrice se sont confiées sur ce projet.

Lily Collins (Emily in Paris) sera la star du film Polly Pocket en prises de vues réelles, réalisé par Lena Dunham (Girls)

Lily Collins (Emily in Paris) sera la star du film Polly Pocket en prises de vues réelles, réalisé par Lena Dunham (Girls)

Robbie Brenner, productrice exécutive chez Mattel Films, a expliqué dans un communiqué à propos de ce projet de film : "Polly Pocket est une franchise emblématique qui résonne auprès des enfants depuis plus de trois décennies. L'incroyable nostalgie évoquée par Polly, associée à la nouvelle approche de Lena et à la vision du personnage de Lily, introduira auprès du public une toute nouvelle interprétation de cette marque classique". Lily Collins était "obsédée par les Polly Pockets" et a "hâte de plonger dans ce monde pastel". Sur Instagram, Lily Collins a fait savoir son impatience de commencer le tournage de ce nouveau film. "Petite Lily, grande nouvelle. En tant qu'enfant obsédée par les Polly Pockets, c'est un véritable rêve devenu réalité que d'annoncer ce projet !" a-t-elle confié, photo d'elle enfant à l'appui. Son envie pour ce personnage de Polly Pocket ? "Réintroduire Polly dans le monde d'une manière amusante et moderne... en portant ces petits jouets sur grand écran. Je suis vraiment ravie de participer au projet en tant que productrice et Polly elle-même ! J'ai hâte de plonger dans ce monde pastel..." a-t-elle avoué.