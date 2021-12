Emily in Paris saison 2 : le Covid-19 pas intégré au scénario, Lily Collins explique pourquoi

Emily in Paris : la saison 2 n'abordera pas la pandémie, Lily Collins révèle pourquoi

Grey's Anatomy, The Resident, This Is Us... De nombreuses séries américaines ont intégré la pandémie de coronavirus dans leurs scénarios. Mais ce n'est pas le cas d'Emily in Paris, dont la saison 2 est attendue le 22 décembre 2021 sur Netflix. En effet, le scénario du show de Darren Star ne parlera pas du tout du Covid-19. Lily Collins a expliqué à Variety les raisons qui ont poussé les producteurs à ne pas du tout évoquer la pandémie.

"La saison 1 nous a permis de nous évader quand elle est sortie" a rappelé Lily Collins. Une saison 1 pleine de clichés sur Paris et les Français(es), mais surtout remplie de love, de bonne humeur et d'images romantiques de la ville de l'amour. Et la sortie tombait au moment du deuxième confinement en France, alors que le monde était touché par le coronavirus. "Nous avons senti que c'était quelque chose qui devait continuer - ne pas l'aborder parce que cela apporte un sentiment d'évasion et de joie et de rire à un moment où nous en avons le plus besoin" a donc indiqué Lily Collins.

Emily in Paris restera donc un monde rêvé, avec du luxe, des tenues de créateurs, des endroits magnifiques... Une sorte de bulle en dehors de la réalité, pour souffler un peu comme avec les téléfilms de Noël.

Sur le tournage de la saison 2, le Covid était pourtant présent : "Paris est une ville très peuplée où les gens portent des masques"

Mais le tournage de la saison 2 d'Emily in Paris s'est quand même déroulé pendant la pandémie, à Paris notamment. Et tourner en pleine pandémie a apporté son lot de défis. L'équipe "tourne une série dans une ville très peuplée où les gens portent des masques, mais nous tournons dans un monde qui n'existe pas avec le Covid-19. Il faut donc s'assurer que lorsque nous tournons, les masques sont enlevés et que lorsque nous arrêtons de tourner, ils sont remis" a ainsi précisé Lily Collins.

L'actrice principale a même confié : "À plusieurs reprises, lorsqu'ils ont commencé à tourner, je me suis dit : 'Attendez, la moitié des gens de la scène portent encore des masques'". Mais normalement, après montage, vous ne devriez voir aucun masque dans cette saison 2. A part s'il s'agit des mêmes équipes de post-prod que Game of Thrones (avec leur gobelet Starbucks oublié).