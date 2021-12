Emily in Paris saison 2 : aviez-vous remarqué cette grosse erreur dans l'épisode 5 ?

La bande-annonce de la saison 2 de Emily in Paris : aviez-vous remarqué cette erreur dans l'épisode 5 ?

Emily in Paris... mais pas vraiment ! Depuis le 22 décembre 2021, la saison 2 de la série avec Lily Collins est disponible sur Netflix. On ne sait pas si la série aura droit à une saison 3 mais on espère que la prod engagera de meilleurs monteurs. Aviez-vous remarqué qu'une erreur s'était glissée dans l'épisode 5 ? Seuls les plus attentifs - ou bien les habitants de Toulouse - auront remarqué cette bêtise. On vous explique, sans spoilers !

Emily in Paris saison 2 : le pont Neuf de Toulouse ajouté par erreur dans la série

Une erreur qui n'est en tout cas pas passée inaperçue partout. Si les Américains n'y auront sûrement vu que du feu, des Français n'ont pas hésité à se moquer de cette mauvaise image glissée dans l'épisode.

Emily in Paris je rve ou vous avez mis une photo du pont 9 Toulouse @NetflixFR #EmilyInParis pic.twitter.com/TkxtNs0Tc1 — Walidon (@wawalidon) December 25, 2021

Loool au del des clichs dans #EmilyInParis2 pour situer @Paris ils ont mis des images du pont neuf de @Toulouse qui se trouve juste 700km de Paris... #EmilyInParis @NetflixFR — JeremV (@JeremV) December 25, 2021

J'y pense... (les images de Toulouse dans les time-lapses de Emily in Paris ) — Pikatchoin (@Benjatchoin) December 26, 2021