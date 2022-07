Émilie (Mariés au premier regard 2022) agressée en pleine rue avec son bébé : "Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie"

Si tout avait bien commencé avec Frédérick lors de leur mariage dans Mariés au premier regard 2022, Emilie et le jeune homme se sont disputés plusieurs fois et ont finalement pris la décision de divorcer. Depuis la diffusion, la jeune maman est très présente sur les réseaux sociaux et a attaqué son ex-mari à plusieurs reprises. On peut dire que le caractère d'Emilie ne laisse personne indifférent. Elle serait même boycottée par les autres candidats. Mais, qu'on l'aime ou pas, ce qu'elle a vécu le mardi 12 juillet est impardonnable. En effet, elle aurait été violemment agressée lors d'un tournage avec Jeremstar.

"Un inconnu est intervenu en plein milieu du tournage en s'en prenant de manière assez virulente à Émilie, en remettant en cause son rôle de maman (...) Cette personne a commencé à s'immiscer et Émilie lui a répondu 'Qu'est-ce que vous connaissez de ma vie, de mon histoire ?' Et là, ça a complètement dégénéré. Nous avons été littéralement agressés, dans un premier temps de manière verbale. Cette personne a commencé à nous insulter, à s'énerver, à avoir un comportement très agressif, très violent" raconte le blogueur.

"J'étais sidéré par l'agressivité, la violence de la scène"

"Émilie a quitté le tournage, elle a eu peur pour sa fille, elle a 18 mois, c'est toute sa vie. Elle est partie avec la poussette et l'enfant. Moi je suis resté sur place à essayer de comprendre ce qu'il se passait. Mon réalisateur a essayé de raisonner ce monsieur. J'étais sidéré par l'agressivité, la violence de la scène. Je ne comprends pas comment ça a dégénéré. Apparemment, il mal pris le fait qu'Émilie lui réponde 'Est-ce que vous connaissez ma vie ?'... Mais foutez la paix aux gens !" ajoute-t-il, avant de conclure : "Peut-être que Émilie a fait une émission, vous n'avez pas aimé, mais vous n'avez qu'un son de cloche parce que moi j'ai passé une journée avec elle, non, cette femme n'est pas folle (...) C'est un être humain !"

"Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie"

De son côté, celle qui a été clashée en chanson par Frédérick a pris la parole sur Instagram. "Je ne vais pas vous le cacher. Depuis, je ne suis pas bien, y'a beaucoup de choses qui sont remises en question. J'arrive à un stade où je trouve que les agissements des gens ne sont pas normaux (...) Ce n'est pas bien de faire du mal aux gens. Je ne mérite pas ça, ma fille ne mérite pas ça. Aucune mère ne doit se faire insulter devant son enfant" dévoile-t-elle, encore sous le choc, avant d'ajouter : "Pour ma part, je reste traumatisée par ce qui est arrivé, parce que c'était de la violence gratuite. Cette personne, je ne lui ai rien fait du tout ! (...) Il a le droit d'avoir son avis (...) mais tu ne m'agresses pas, surtout que je n'ai rien fait, je reste une maman, je ne méritais pas ça".

"Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Quand vous êtes seule avec un enfant, que voulez-vous faire ? Donc j'ai pris ma fille et je suis partie, et il continuait à hurler et dire des choses horribles, et ma fille pleurait" conclut-elle.