Emeline (Mariés au premier regard 2021) déçue par le montage : "Tout n'a pas été montré"

Dans Mariés au premier regard 2021, Emeline et Frédéric étaient compatibles à 85%. Mais leur relation n'est aujourd'hui plus d'actualité. C'est bien en couple qu'ils ont participé au bilan (découvrez notre recap du dernier épisode de MAPR) mais les deux candidats ont ensuite dévoilé leur rupture. Sur le web, certains internautes ont parfois douté de la sincérité d'Emeline.

Emeline met les choses au clair sur ses sentiments et accuse le montage

Dans l'émission de M6, on avait parfois l'impression que Fred avait plus de sentiments pour Emeline qu'elle pour lui. Une chose qui serait fausse selon la principale intéressée et due... au montage ! Interrogée par TVMag sur son expérience dans Mariés au premier regard 2021, Emeline a en effet laissé entendre que la production aurait coupé de nombreuses scènes. "On voit que Frédéric est très amoureux de moi et qu'il me dévore des yeux. Mais tous les passages où moi je lui montrais de l'attention et où je lui faisais des compliments n'ont pas été montrés." a assuré la candidate qui ajoute : "En réalité, j'ai ressenti les mêmes choses que lui aux mêmes moments, nous étions sur la même longueur d'onde. Nous avons aussi eu l'impression que Fred me mettait la pression pour que nous habitions ensemble alors qu'en fait pas du tout, tout était très clair entre nous." Emeline n'est pas la seule à avoir été déçue du montage : Julie avait elle aussi fait une mise au point à ce sujet tout comme Mélina suite à une séquence qui lui avait valu de nombreuses critiques.

"Fred n'est pas la personne qui me correspond"

Emeline s'est aussi confiée sur sa rupture avec Frédéric, jugeant : "Fred n'est pas la personne qui me correspond sur du long terme pour vivre une relation palpitante." La jeune femme a d'ailleurs expliqué qu'elle n'était pas sûre de garder le contact avec son ex à l'avenir. "Nous avons un peu coupé le dialogue depuis la décision de notre rupture il y a quelques jours. Nous avons atténué nos échanges de messages, Fred réalise que c'est vraiment terminé entre nous. (...) L'important est que nous nous respectons mutuellement et que nous restions sur l'image de nos beaux moments vécus ensemble. Notre relation restera une des plus belles de mon existence." a-t-elle expliqué.