Eliza Taylor (The 100) enceinte de Bob Morley : ils annoncent attendre leur premier enfant

Eliza Taylor enceinte de Bob Morley : les stars de The 100 attendent leur premier bébé

Le couple à l'écran comme à la ville de The 100 a annoncé une grande nouvelle sur les réseaux. Eliza Taylor et Bob Morley, qui incarnaient respectivement Clarke Griffin et Bellamy Blake dans la série, ont révélé sur leurs comptes Instagram attendre leur premier enfant.

Pour annoncer la grossesse de l'actrice, le couple qui s'était marié à la grande surprise de tout le monde a posté la même photo : leurs pieds dans des chaussons avec les inscriptions "papa ours" pour Bob Morley, "maman ours" pour Eliza Taylor et "bébé ours" avec des petits chaussons vides pour le moment mais qui seront bientôt "remplies" par les petits pieds de leur bébé.