Elams (Thug Life) : la mort de son manager ? "J'ai eu envie de tout lâcher" (Interview)

Elams reconnaissant envers Jul

Ce vendredi 22 octobre 2021 était un jour très important pour Elams. C'est en effet à cette date qu'il a pu dévoiler "Thug Life", son nouvel album, plus de trois ans après son dernier projet solo. Et forcément, le rappeur savoure ce grand retour qu'il doit notamment à Bande organisée, le cultissime titre de l'album "13'Organisé".

Au micro de Purebreak, l'interprète de Teresa Mendoza n'a pas caché avoir une véritable reconnaissance envers cet opus, "Ca faisait deux ans que j'avais fait mon dernier projet. J'étais pas actif. J'avais pas vraiment d'actualité. Ca a remis de la lumière comme il faut." Admiratif de Jul qu'il décrit comme "un monstre", il affirme avoir énormément appris au moment de la conception de ce son, "On a fait ça en deux-deux, ça s'est bien passé en studio, on cherchait des gimmicks de fou malade."

Le drame qui a tout changé pour le rappeur

Surtout, c'est un projet qui lui a permis de relever la tête quelque temps après la mort de son manager. Une douloureuse tragédie, qui aurait notamment pu avoir de graves conséquences sur sa carrière. "Quand je le perds, j'ai envie de tout lâcher, nous confesse-t-il ainsi, J'arrive pas à en parler. Même là pour moi, c'est la première fois que j'en parle vraiment."

Mais alors, qu'est-ce qui l'a finalement poussé à repartir de l'avant ? Malgré la peine et l'absence ressenties, il a simplement réalisé qu'abandonner maintenant n'aurait pas été la bonne solution, "Tu te dis 'Non mais on est arrivé là, c'est pas pour rien'. Il était à fond dans le projet, il était tout le temps derrière moi. J'ai pris ça comme exemple."

C'est donc pour cela qu'il était important pour lui de rendre hommage à son manager à travers ce nouvel album, quitte à dérouter ses fans avec un ton parfois plus grave, "Aujourd'hui, avec tout ce qu'il se passe, c'est plus un Elams qui a pris de la maturité, une prise de conscience. J'ai fait ce projet avec mes peines, ma douleur. C'est pour montrer aussi en gros que l'on peut se livrer." Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fonctionne parfaitement tant son album est une réussite.

"Thug Life" est actuellement dans les bacs et disponibles sur toutes les plateformes de streaming.

