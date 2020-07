Dwayne Johnson (The Rock) a failli avoir le rôle de Johnny Depp dans Charlie et la chocolaterie

Mais ce que l'ancien catcheur (dont la fille Simone s'est aussi mise au catch avec la WWE) a surtout fait savoir, c'est qu'il a failli jouer dans le deuxième film adapté du roman de Roald Dahl. En effet, le cinéaste l'avait contacté pour tourner dans Charlie et la Chocolaterie : "Au début des années 2000, le réalisateur emblématique Tim Burton m'avait proposé de jouer Willy Wonka dans son remake" et "je me souviens avoir pensé 'Oh mon Dieu, ça y est j'y suis'".

Pourquoi il n'a pas été pris ? Parce qu'il "commençait à Hollywood"

Pour quelle raison Dwayne Johnson n'avait-il pas obtenu le rôle ? Selon lui, c'est parce qu'il était encore inconnu dans le milieu du cinéma : "C'était il y a de nombreuses années, quand je commençais à Hollywood, sans aucune base au box-office mondial, ni aucune expérience réelle d'acteur pour y arriver. Le rôle est bien sûr allé à Johnny Depp, qui était à l'époque la plus grande star du monde". Eh oui, c'est Johnny Depp, qui pourrait revenir en Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes 6, qui a finalement décroché ce contrat.

Mais The Rock est quand même content d'avoir été ne serait-ce qu'envisagé pour jouer ce personnage loufoque et culte. "Le fait que Tim ait même pensé à moi (même si je suis sûr qu'il a pensé à moi pendant sept secondes) a signifié beaucoup pour moi, car je venais d'entrer dans le métier sans savoir ce que l'avenir me réservait" a-t-il écrit, "Je lèverai toujours mon verre aux rêves qui ne se réalisent pas, parce que parfois, ils sont la meilleure chose qui ne soit jamais arrivée".