Dwayne Johnson, fier papa : sa fille Simone se lance dans le catch avec la WWE et bat déjà un record

Dwayne Johnson est un père comblé. Papa de deux filles avec Lauren Hashian, qu'il a épousé en août 2019, l'acteur a également une fille aînée, Simone, née en 2011 de son mariage avec Dany Garcia. Si les petites dernières, Jasmine et Tiana, sont encore trop jeunes pour penser à leur carrière pro, Simone, elle, rend fier son célèbre père puisqu'elle a décidé de marcher dans ses pas.

Simone Johnson se lance dans le catch

C'est Dwayne Johnson qui l'a annoncé lors d'une interview avec Jimmy Fallon : Simone vient de signer un contrat avec la WWE (World Wrestling Entertainment) qui organise des combats de catch et est mondialement connue. A 18 ans, Simone Johnson va donc officiellement se lancer dans le catch, qui est l'une de ses passions depuis des années. "Quel honneur que ma fille veuille marcher dans mes pas. Mais surtout, elle veut vraiment tracer son propre chemin, ce qui est très important (...) Elle a travaillé à fond. (...) Elle s'est accrochée et je suis très, très fier d'elle" a expliqué l'acteur. Comme le souligne The Rock, Simone est même la plus jeune star à avoir signé avec la WWE. La classe !

Dwayne Johnson n'est pas le seul catcheur de sa famille. Avant lui, son père Rocky et son grand-père Peter étaient tous les deux catcheurs professionnels. Simone Johnson est donc la quatrième génération de catcheur de la famille Johnson.