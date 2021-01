Dragon Ball, One Piece... Non, la Shueisha n'interdit pas de poster des images ou GIFs

Veut-on vraiment vivre dans un monde où il serait possible de perdre son compte Twitter après avoir posté un GIF de Son Goku pour répondre à quelqu'un ou une capture d'écran d'un épisode de One Piece afin de déclarer notre amour à Nami ? La réponse est non, évidemment. Pourtant, comme l'ont remarqué de nombreux fans de mangas et anime, plusieurs internautes ont récemment été sanctionnés par la plateforme suite à l'utilisation d'images tirées des oeuvres de la Shueisha.

La Shueisha ne veut pas censurer vos GIFs

De quoi comprendre que cette célèbre maison d'édition japonaise - à l'origine du Weekly Shōnen Jump notamment, a décidé de passer à la vitesse supérieure afin de lutter contre le piratage et de censurer la moindre utilisation de ses licences en faisant valoir le concept de copyright ? Rassurez-vous, la réponse est non.

Même si la Shueisha peut être très protectrice envers ses oeuvres, elle n'a aucunement décidé d'interdire aux internautes de partager leur passion pour Dragon Ball, One Piece, My Hero Academia, Dr Stone ou encore Black Clover. A travers un communiqué publié ce jeudi 14 janvier 2021, la maison d'édition a révélé que ces alertes aux copyright avaient en réalité été causées par une personne tierce malintentionnée.

"Il nous a été remonté que la Shueisha serait représentée de façon frauduleuse par un individu qui enverrait des plaintes au copyright et des réclamations sur Twitter et autres réseaux sociaux. La Shueisha est actuellement en train de travailler avec ces plateformes afin de découvrir quelles mesures peuvent être prises pour contrer ce problème". On peut donc souffler, on peut toujours spamer nos comptes à base de GIFs de Luffy !