Dr. Stone, le manga est terminé : où lire le chapitre 232 ? Une suite déjà prévue ?

Où lire la fin ?

Bonne nouvelle, s'il faudra attendre le 4 juillet 2022 pour découvrir le Tome 26 (et dernier) de Dr. Stone au Japon (et donc encore plus tard en France), il est d'ores et déjà possible de lire légalement la conclusion de cette formidable histoire.

Et pour cause, cette oeuvre fait partie des mangas disponibles gratuitement en simultrad sur le site français Manga Plus de Glénat. A noter que les chapitres 1, 2, 3 mais aussi 230 et 231 sont également présents au côté du chapitre final 232.

Vraiment la fin de Dr. Stone ?

Il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux pour découvrir que l'avis des fans est plutôt mitigé vis-à-vis de cette fin. Sous l'un des messages postés par Shonen Jump sur Twitter, on peut ainsi y lire des commentaires comme "Est-ce qu'il va y avoir une suite ? La fin semblait un peu bizarre", "Une fin très décevante, elle était précipitée", ou encore "Trop précipitée, la fin de l'histoire a en plus laissé beaucoup de questions sans réponses".

Des réactions qui se rejoignent et qui ne seraient pas totalement illogiques. Si l'on se fie à un autre mystérieux message de Riichirou Inagaki, l'univers de Dr. Stone n'aurait en réalité pas fini de nous surprendre, "Ce n'est pas encore terminé. Ca va se poursuivre ! J'ai énormément de messages de gratitude que je veux écrire, mais si vous êtes déçus/tristes en ce moment, ça serait dommage. Alors je reviendrai ce soir ou demain".

De quoi comprendre qu'une suite / un spin-off pourrait rapidement voir le jour, à l'instar de ce qu'a récemment mis en place Nakaba Suzuki avec Four Knights of the Apocalypse, la suite de The Seven Deadly Sins ? Ce n'est pas impossible. On croise les doigts.