Dorian (Koh Lanta 2020, les 4 terres) : son retour à la réalité très compliqué, "Je devenais fou"

"Psychologiquement, c'est très compliqué"

Dorian avait déjà avoué qu'à son retour de Koh Lanta 2020 alias Koh Lanta, les 4 terres sur TF1, ses retrouvailles avec sa petite amie avaient été compliquées. Interrogé par Le Parisien, l'aventurier du jeu animé par Denis Brogniart a aussi confié que son retour à la réalité en général avait été difficile. "Il a fallu une vraie reconstruction. Psychologiquement, c'est très compliqué" a expliqué Dorian. Le choc entre sa vie sur le camp aux îles Fidji et sa vie en France était énorme.

"Quand je sortais, j'avais l'impression qu'on me regardait bizarrement. Je devenais fou. Je trouvais que les gens parlaient trop fort. Ma tête tournait" a-t-il raconté. "Je ne supportais plus le lit et j'avais envie de dormir par terre dans ma chambre" a même indiqué Dorian, "Je faisais des cauchemars en me demandant où j'étais". "C'était terrifiant. Je suis rentré chez moi totalement à l'ouest" a-t-il ajouté. Heureusement pour lui, cette période horrible pour se réadapter à sa vie quotidienne est passée.

Dorian (Koh Lanta 2020) avoue aussi voir été "déçu" une fois rentré

Le candidat de Koh Lanta 2020 s'est aussi rappelé de sa déception sur les épreuves sportives. "Je ne peux pas dire que je ne suis pas content de mon aventure mais je reste quand même très frustré parce que j'y allais pour briller sportivement. Quand je suis rentré, j'étais déçu" a avoué Dorian, qui va être papa pour la première fois. Mais là aussi, il a précisé : "C'est en voyant les images que j'ai réalisé que j'existe autrement, notamment dans la vie de camps. J'avais tellement à l'esprit le côté sportif que j'en oubliais le reste".