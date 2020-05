Dirty Dancing : apprenez la choré culte du film grâce à un cours de danse en ligne

Le confinement, c'est terminé mais tout le monde n'a pas envie de bouger malgré la possibilité de pouvoir ressortir sans attestation. Si vous avez envie de vous défouler mais que le sport, ce n'est pas pour vous, on a une alternative cool à vous proposer : un cours de danse sur une chanson ultra-culte. De quoi faire ressortir votre Johnny Castle intérieur.

Un cours pour apprendre la chorégraphie de Dirty Dancing

Si vous avez vu le film des dizaines de fois (vous l'avez même regardé de nouveau lors de la dernière rediffusion sur TF1), il est temps d'apprendre la choré culte de Johnny et Bébé dans Dirty Dancing. C'est L'écran pop qui organise ce cours de danse (virtuel évidemment) le samedi 23 mai à 18h. Pour la somme de 8 euros (à réserver dès maintenant, les places sont limitées), vous aurez droit à un cours d'une heure via Zoom avec Karim Camara, chanteur et danseur vu sur scène dans les spectacles We Will Rock You et Hairspray. Il vous apprendra une chorégraphie fidèle à celle vue dans le film avec Jennifer Grey et Patrick Swayze.

Et en plus de vous permettre de vous défouler et de passer un bon moment, ce cours de danse permet de soutenir une association. En effet, L'écran pop reversera 1 euro par billet vendu à Solidarité Femmes, une association qui lutte contre la violence faite aux femmes. On aurait tort de s'en priver !

Pour plus de détails, rendez-vous sur le site de L'écran pop.