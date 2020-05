Diego Alary (Top Chef 2020) éliminé : "je suis resté moi-même, je n'ai jamais joué"

Après Jean-Philippe le 22 avril dernier et Mory Sacko la semaine dernière, c'est Diego Alary qui a été éliminé de Top Chef 2020 avant les quarts de finale ce mercredi 6 mai 2020. Se retrouvant en épreuve de la dernière chance face à Martin, le candidat n'a pas réussi à convaincre les jurés avec son ceviche de cabillaud avec un guacamole et de la salade de maïs grillé. Michel Sarran a ainsi perdu son dernier candidat.

Diego Alary éliminé de Top Chef 2020

Une élimination à laquelle le chef a réagi dans une interview accordée à TVMag-LeFigaro : "J'étais déçu, évidemment, mais c'est un concours et il y a des éliminations. Parfois ça se joue sur un détail, il faut assumer et, cette fois, il y a eu meilleur que moi. Je pense que les jurés attendaient un poisson cuit. Moi, j'ai choisi de proposer un ceviche, donc de le faire juste mariner. J'ai pris un risque, mais j'ai réalisé un plat qui me ressemblait et j'étais déjà très content de mon parcours dans Top chef." S'il ne regrette rien, il aurait aimé continuer l'aventure : "Michel Sarran et Philippe Etchebest m'ont félicité pour mon parcours. Ils m'ont dit que j'aurais pu aller plus loin et je pense que c'est vrai."

"Je suis resté moi-même, je n'ai jamais joué"

Si le chef de 22 ans qui vient d'Ivry sur Seine a reçu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, les internautes le trouvant trop prétentieux, il en fait fi : "Je me reconnais totalement, car je suis resté moi-même, je n'ai jamais joué.", assure-t-il. Il ne retient que le positif de cette expérience : "J'ai appris à connaître de très bons cuisiniers, nous avons bougé dans toute la France pour aller à la rencontre d'incroyables chefs... C'est un concours qui fait gagner quelques années dans une carrière. J'ai trouvé encore davantage mon identité culinaire. Ça m'a aidé à me positionner. J'ai aussi vécu des moments de partage avec les autres.".

Celui qui a fait son apprentissage auprès de Jean Imbert prévoit, après le confinement, de "prendre la tête de l'un de ses établissements, un restaurant pop-up qui ouvrira en province de juin à octobre. J'y ferai une cuisine que j'aime, méditerranéenne. C'est l'occasion pour moi de boucler la boucle avec Jean Imbert, car c'est avec lui que j'ai commencé."