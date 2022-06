Diane Leyre s'exprime sur l'ouverture du concours Miss France aux femmes transgenres : "C'est aux Français de montrer qu'ils sont capables d'avoir l'ouverture d'esprit"

Le concours de Miss France 2023 est officiellement ouvert aux femmes transgenres et Andréa Furet sera la première candidate à tenter sa chance. Une nouveauté qui divise sur la toile. Pour Diane Leyre, Miss France 2022, cela n'a rien de choquant. "Déjà, le concours était ouvert aux transgenres, on l'a juste exprimé et des gens ont été surpris. On a toujours accepté les gens d'identité civile féminine, donc, en soi, un transgenre pouvait déjà se présenter auparavant. Franchement, ça ne me choque pas" explique-t-elle dans une interview accordée à Nice-Matin.

"Maintenant, c'est aux Français de montrer qu'ils sont capables d'avoir l'ouverture d'esprit, d'accepter des femmes nouvelles, différentes, en tant que représentantes de la France. Des femmes de tous âges, avec un statut marital et potentiellement des enfants, avec des tatouages... Des choses qu'on n'avait effectivement pas auparavant" ajoute celle qui a été visée par des rumeurs de couple avec Kev Adams.

Une miss à l'avis tranché

Ce n'est pas la première fois que Diane Leyre s'exprime sur le sujet. "Je trouve qu'on fait une polémique de quelque chose qui effectivement, est dans les règles. Miss France dit, selon les règles, que si on est d'état civil féminin, on peut se présenter à Miss France. Donc si une personne transsexuelle est d'état civil féminin, évidemment qu'elle peut se présenter à Miss France et peut-être que je la verrai en région" a-t-elle expliqué dans son interview Match ou Next avec Purebreak.

"Maintenant, la vraie question c'est : est-ce que les Français sont prêts à adopter une personne transgenre à Miss France ? Parce que nous, Miss France, on l'a mis dans nos règles, donc maintenant c'est à vous de nous le dire" a-t-elle conclu. Sa position reste donc inchangée sur ce sujet.