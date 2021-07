Dexter saison 9 : la date de sortie et une bande-annonce mystérieuse, Michael C. Hall se confie

La date de diffusion de Dexter saison 9 révélée

Dexter, la série culte est de retour 8 ans après la fin de la saison 8. Eh oui, Michael C. Hall a repris son rôle de Dexter Morgan, médecin légiste de profession et serial-killer à ses heures perdues. Cette saison 9, baptisée Dexter : New Blood, est composée de 10 épisodes. Et la nouvelle saison de Dexter arrive bien cette année en 2021. Lors du Comic-Con@Home ce 25 juillet 2021, la date de diffusion de la saison 9 de Dexter a été dévoilée : elle débarque à partir du 7 novembre 2021 aux États-Unis sur la chaîne Showtime. En revanche, on ne sait pas encore où et quand sera diffusée cette nouvelle saison en France. Mais la série était diffusée sur Canal+ dès 2007, puis sur TF1 à partir de 2010.

Dexter : New Blood se dévoile dans une bande-annonce vidéo

Après des premières infos sur Dexter saison 9, Hollywood Reporter a donné le synopsis de cette saison intitulée Dexter : New Blood. Il s'agira bien d'une suite directe des 8 saisons précédentes de Dexter. L'action se déroule 10 ans après la saison 8. Dexter Morgan a quitté Miami et le soleil de Floride pour s'installer à Iron Lake, dans l'État de New York. Il a changé d'identité et se fait appeler Jim Lindsay. Quant à son job, il n'est plus médecin légiste et travaille dans un magasin de sport. Mais l'ex tueur a gardé son instinct de serial-killer et son passé va le rattraper... Une bande-annonce inédite a aussi été dévoilée, pour en montrer un peu plus que le teaser vidéo déjà sorti.