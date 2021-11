Desperate Housewives : un retour de la série possible ? Le créateur ne dit pas non !

Depuis plusieurs années, la mode des retours d'anciennes séries bat son plein et elle ne fait pas vraiment l'unanimité. Si certains optent pour des reboots avec un nouveau casting comme pour Gossip Girl, Charmed ou Roswell, d'autres proposent de vraies suites comme avec la nouvelle saison de Sex and the City ou bien le retour de Dexter. Certaines séries sont - pour le moment - passées entre les gouttes mais ça pourrait ne pas durer.

Desperate Housewives, un retour possible ? Marc Cherry pose ses conditions

Pour l'instant, rien n'est prévu pour un retour de Desperate Housewives sur nos écrans. Mais une suite n'est pas tout à fait impossible si on en croit Marc Cherry. Le créateur de la série qui a aussi créé Why Women Kill dont la saison 2 arrivera prochainement sur M6 (et est déjà disponible sur Salto) a évoqué une possible suite de sa série culte qui a eu 8 saisons. Interrogé par Entertainment Weekly sur un possible retour, il ne ferme pas totalement la porte. Il a même confié avoir déjà été approché pour un reboot de Desperate Housewives et expliqué à quelles conditions il serait prêt à faire revenir la série.

"La magie de la série, c'était le casting. Nous avions un groupe de femmes parfait. Avec Desperate Housewives, j'ai eu de la chance avec le casting et j'avais des choses à dire." a-t-il d'abord expliqué avant d'ajouter : "Si je devais faire un reboot, il faudrait que je trouve une nouvelle idée à explorer. Je connais la formule et ce serait génial d'essayer en ayant plus de temps et d'argent". Vous l'avez compris, Marc Cherry ne veut pas faire revenir le show si c'est pour raconter la même histoire ou ne rien avoir à dire de nouveau.

Ce n'est évidemment pas la première fois que des rumeurs autour d'un retour de Desperate Housewives font surface sur le web. Début 2021, Marcia Cross avait évoqué une possible suite du show, expliquant qu'elle n'était pas du tout au courant d'un possible projet. De son côté, Teri Hatcher avait déjà laissé entendre qu'elle serait prête à reprendre son rôle, tout comme Eva Longoria. Bref, rien n'est impossible, n'en déplaise à ceux qui sont contre cette mode très populaire à Hollywood.