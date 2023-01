Dernière chance pour assister au spectacle de Messmer : le roi de l'hypnose vous donne rendez-vous dans toute la France

Un rendez-vous interactif

Bien plus qu'un simple spectacle, Messmer vous propose des aventures divertissantes et interactives. Il va utiliser technologie et réalité virtuelle pour vous montrer les pouvoir incroyables du subconscient humain.

"Chacun de nos sens a des pouvoirs extraordinaires que nous méconnaissons et qui nous permettent d'appréhender notre environnement de façon bien plus précise qu'on ne le pense", explique Messmer. Alors n'attendez pas pour prendre vos billets, rendez-vous ICI, il sera dans toute la France jusqu'en juin 2023 !

Publi-communiqué