Demon Slayer saison 3 : une scène sexy avec Mitsuri Kanroji censurée dans l'anime ?

Une décision encore inconnue, mais...

Pour l'heure, ufotable n'a pas communiqué sur la décision qui sera prise à ce sujet, mais on ne serait pas étonné de voir la scène être adaptée. Après tout, comme on a pu le découvrir en saison 2, Demon Slayer peut être particulièrement graphique et ne convient pas à un jeune public. Aussi, après avoir animé beaucoup de violence l'an passé, le studio pourrait ne pas être contre l'idée de moments plus sexy...

En revanche, interrogé par Myjitsu, un scénariste spécialisé dans les anime a de son côté confié que la censure de cette scène n'était pas impossible tant la série est scrutée de toutes parts. "La saison 2 a été un succès, mais quand elle a été annoncée, de nombreuses personnes s'étaient plaintes et ne voulaient pas qu'elle soit montrée aux enfants car elle se passait dans un Yūkaku (quartier des plaisirs), a-t-il rappelé. Or, comme cet univers faisait partie intégrante de l'histoire, rien n'a été changé et ça a été diffusé normalement. Mais pour la scène avec Kanroji en saison 3, il s'agit ici d'une simple scène de la vie quotidienne, très décontractée. Il est donc possible que la production décide de la couper ou la changer".

Et pour ceux que la censure énerverait, on rappellera une chose : "adaptation" ne veut pas dire "copier/coller" et les créateurs de l'anime ont donc tous les droits de faire les changements qu'ils souhaitent. Le manga sera toujours là avec ses scènes sexy.