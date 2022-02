Demon Slayer saison 3 : l'anime renouvelé, premières révélations et images sur la suite

Demon Slayer renouvelée pour une saison 3

C'est ce dimanche 13 février 2022 que la courte saison 2 de Demon Slayer - qui a adapté l'arc Le Quartier des Plaisirs du manga de Koyoharu Gotouge, a pris fin sur Tokyo MX au Japon et Wakanim en France. Une triste nouvelle pour les fans (difficile de ne pas se sentir frustré avec seulement 11 épisodes inédits si l'on enlève le redécoupage du film Le Train de l'Infini), heureusement compensée immédiatement par une très belle surprise.

Comme on pouvait s'en douter en découvrant les ultimes secondes de l'épisode 18 diffusé ce week end, une suite est déjà au programme. Ainsi, à en croire les premières révélations faites hier soir, la saison 3 à venir sera une nouvelle fois produite par le studio ufotable avec le retour de Haruo Sotozaki côté réalisation. Et quand on repense à la beauté de l'anime cette année et à la virtuosité de sa mise en scène totalement folle et puissante, c'est très clairement la meilleure des nouvelles.

Premières révélations sur la suite

Du côté de l'histoire, cela a également été confirmé, les prochains épisodes adapteront l'arc Le village des forgeurs de sabres (Katanakaji no Sato-Hen en VO). Et à cette occasion, ce sont deux "nouveaux" personnages qui seront mis en avant pour notre plus grand bonheur : Mitsuri Kanroji aka le Pilier de l'amour et Muichiro Tokito aka le Pilier des brumes (premières images dans le trailer).

Deux arrivées importantes auprès de Tanjirō, Zenitsu et Inosuke qui nous laissent déjà espérer de belles choses à l'écran. Après tout, Muichiro est réputé pour être l'un des Hashira les plus talentueux (il a atteint ce statut en 2 mois, il a créé sa propre forme de combat), tandis que Mitsuri possède une force hallucinante. Autant dire que les combats à venir devraient être spectaculaires.

Seules déceptions à ce jour : le nombre d'épisodes précis qui composeront cette saison 3 n'a pas été dévoilé et aucune date de sortie n'a encore été annoncée. Néanmoins, quand on sait qu'il avait fallu attendre 2 ans entre la saison 1 et la saison 2 - avec un film entre temps, il n'est pas idiot de penser que ce retour ne sera pas effectif avant la rentrée... 2023 !