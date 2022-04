Demon Slayer saison 3 : premier trailer avec Tanjiro, une bonne nouvelle pour la date de sortie ?

Après une saison 2 aussi impressionnante que frustrante (une grande partie des épisodes n'était en réalité qu'un redécoupage du film Le train de l'infini), Demon Slayer reviendra prochainement sur nos écrans avec une saison 3. Pour l'heure, aucune date de sortie précise n'a encore été annoncée par Tokyo MX, mais on sait déjà que celle-ci adaptera l'arc Le village des forgeurs de sabres (Katanakaji no Sato-Hen en VO) du manga de Koyoharu Gotouge.

Premier teaser pour Demon Slayer saison 3

Au programme ? Suite à la destruction de son sabre lors du terrible affrontement contre Gyutaro & Daki, Tanjiro Kamado accompagné de ses amis se rend au village des forgerons afin d'y retrouver Haganezuka, l'homme à l'origine de son épée du Soleil. Malheureusement, leur arrivée sur place est rapidement suivie d'une invasion de nouveaux démons prêts à tout pour tuer le jeune héros.

Il n'a pas encore été annoncé si cet arc sera le seul à être adapté ou si la saison 3 s'attaquera également à Formation d'Hashira (l'avant-dernier du manga), mais Ufotable nous a déjà offert un joli cadeau avec la présentation des premières images. Comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, un court teaser des nouveaux épisodes a en effet été dévoilé dans lequel on y retrouve un Tanjiro en action et plus badass que jamais avec son nouveau sabre, mais également les retours de Mitsuri Kanroji aka le Pilier de l'amour et Muichiro Tokito aka le Pilier des brumes qui devraient l'aider dans ses nouveaux combats. De quoi fortement nous hyper.

Enfin, la vraie bonne nouvelle à retenir avec cette vidéo c'est qu'elle nous fait comprendre que la production est particulièrement avancée. Aussi, là où l'on pouvait craindre une diffusion mi-2023 - soit le précédent rythme de production avec deux ans d'écart entre la saison 1 et la saison 2, il est désormais envisageable de découvrir la saison 3 de Demon Slayer d'ici la fin de l'année 2022. On croise les doigts !